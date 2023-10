Nach Panne Live-Übertragung von VAR-Gesprächen für IFAB denkbar

Als eine Konsequenz aus VAR-Pannen in der englischen Fußball-Premier-League könnten die Gespräche zwischen dem Schiedsrichter und seinen Video-Assistenten künftig bei TV-Übertragungen und im Stadion live ausgestrahlt werden. Überlegungen im International Football Association Board (IFAB) zur Aufhebung des entsprechenden Verbots bestätigte das IFA-Mitglied Mark Bullingham, in England auch Generaldirektor des nationalen Verbandes FA, am Mittwoch.