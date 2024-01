Nach Ende in Liverpool Jetzt kann Klopp nur noch Bundestrainer werden

Was kommt also als Nächstes? Welcher Erfolg soll die Karriere des Jürgen Klopp noch steigern können? Im Vereinsfußball gibt es diesen eher nichts mehr. Kein Verein in Europa verkörpert mehr die Tradition und die Attraktivität, die Klopp für seine Aufgaben sucht. Real Madrid dürfte für ihn nicht aufregend genug sein, der FC Bayern ist allein schon durch seine BVB-Zeit nicht mit ihm vereinbar. Und das große Geld in Saudi-Arabien abzugreifen, hat er sowieso nicht nötig. Bliebe eigentlich nur noch eins: die deutsche Nationalmannschaft.