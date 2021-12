Nach Corona-Ausbruch : Manchester-Spiel bei Brentford fällt aus

Manchester Aufgrund mehrerer Corona-Fälle bei Spielern und Betreuern von Manchester United ist das nächste Spiel des englischen Rekordmeisters beim FC Brentford abgesagt worden.

Zuvor hatte es auf dem Trainingsgelände des Old Trafford etliche Coronafälle gegeben. Nachdem mehrere Spieler und Mitglieder des Stabs positiv auf COVID-19 getestet worden waren, schloss United die Anlage am Montag für 24 Stunden, "um das Risiko weiterer Infektionen zu minimieren".

Die Premier League verkündete am Montag insgesamt 42 Fälle in den Klubs - ein trauriger Rekord in der Pandemie. Auch Brighton & Hove Albion, Tottenham Hotspur, Norwich City und Aston Villa gaben in den vergangenen Tagen positive Tests bekannt. Norwich empfängt Villa am Dienstag, während Tottenham am Donnerstag nach Leicester reisen soll.