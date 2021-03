Mit Gündogan-Treffer : Manchester City zieht in FA-Cup-Halbfinale ein

Manchester City zieht in FA-Cup-Halbfinale ein

Liverpool Auch dank eines späten Treffers von Ilkay Gündogan hat Manchester City das Halbfinale im englischen FA-Cup erreicht. Der FC Chelsea und Trainer Thomas Tuchel haben noch die Chance, nachzuziehen.

Das Team von Trainer Pep Guardiola setzte sich am Samstag mit reichlich Mühe 2:0 (0:0) beim FC Everton und Coach Carlo Ancelotti durch. Nationalspieler Gündogan (84. Minute) per Kopf und der eingewechselte Ex-Bundesligaprofi Kevin De Bruyne (90.) sorgten für den Erfolg des Viertelfinalgegners in der Champions League von Borussia Dortmund.