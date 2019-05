„Telegraph“ : Joel Matip erhält neuen Vertrag beim FC Liverpool

Madrid Der Vertrag des ehemaligen Bundesligaprofis Joel Matip beim englischen Vizemeister FC Liverpool wird wohl vorzeitig verlängert. Matip war vor drei Jahren von Schalke zu den Reds gekommen.

Der 27 Jahre alte Matip ist der einzige deutsche Spieler, der bei diesem Finale in Madrid dabei ist. 2016 wechselte der Innenverteidiger ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Liverpool, wo sein aktueller Vertrag noch bis 2020 gültig ist. Diesen Kontrakt will der Verein von Jürgen Klopp nun dem Bericht zufolge vorzeitig verlängern, weil Matip sich vor allem in der zweiten Saisonhälfte einen Stammplatz in der Abwehr des LFC erarbeitet hat.