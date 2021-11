Englischer Nationalspieler : Rashford erhält königlichen Orden für soziales Engagement

Windsor Marcus Rashford hat einen Orden des britischen Königshauses für seinen Einsatz für sozial benachteiligte Kinder erhalten. Prinz William steckte dem Stürmer von Manchester United die Medaille am Dienstag an.

Der 24 Jahre alte englische Nationalspieler darf sich nun MBE nennen, das steht für „Member of the Most Excellent Order of the British Empire“ und ist einer der unteren Ränge im System der britischen Verdienstorden. „Mach Deine wichtige Arbeit für gefährdete Kinder überall im Vereinigten Königreich weiter“, hieß es in einem Tweet auf dem Account von Prinz William.