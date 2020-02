Nach Europapokal-Ausschluss : ManCity drohen auch Sanktionen in der Premier League

ManCity drohen auch Sanktionen in der Premier League

Frankfurt Nach dem Ausschluss aus den europäischen Klub-Wettbewerben wegen Verstößen durch das Financial Fairplay durch die Uefa ist Manchester City nun auch in das Visier der Premier League geraten. Sogar ein Meistertitel könnte den Skyblues aberkannt werden.

In dieser Spanne, das hatte das unabhängige Finanzkontrollgremium CFCB der UEFA festgestellt, soll City Sponsoreneinnahmen in der Bilanz überbewertet und unerlaubte Geldspritzen ihres Besitzers Scheich Mansour bin Zayed verschleiert haben. Das führte nun unter anderem zu einem zweijährigen Ausschluss von allen Europapokal-Wettbewerben, gegen den der Verein vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS vorgehen will.