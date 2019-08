Nach verschossenem Elfmeter : ManUnited droht Verfassern von rassistischen Tweets gegen Pogba mit Konsequenzen

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat rassistische Beschimpfungen in sozialen Medien gegen seinen Spieler Paul Pogba auf Schärfste verurteilt.

„Alle bei Manchester United sind angewidert von den rassistischen Beleidigungen gegen Paul Pogba gestern Abend“, schrieb der Club in einer Mitteilung, die britische Medien am Dienstag zitierten. „Die Individuen, die solche Ansichten geäußert haben, repräsentieren nicht die Werte unseres großartigen Vereins, und es ist ermutigend zu sehen, dass die Mehrheit unserer Fans dieses Verhalten auch in den sozialen Medien verurteilt.“