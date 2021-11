Chelsea nur Remis : Manchester United verliert auch Stadt-Derby – Farke nach Sieg entlassen

Bernardo Silva jubelt über seinen Treffer im Derby. Foto: AP/Martin Rickett

Update Manchester Manchester United hat auch im Stadt-Derby gegen City kein Land gesehen und mit 0:2 im heimischen Stadion verloren. Damit gerät Trainer Ole Gunnar Solskjaer immer weiter unter Druck. Chelsea spielt nur Unentschieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für Teammanager Ole Gunnar Solskjaer wird die Luft bei Manchester United nach einer müden Vorstellung im Stadtderby dünn. Die Red Devils unterlagen Meister ManCity in Old Trafford völlig verdient mit 0:2 (0:2) und liegen in der englischen Premier League nun schon sechs Punkte hinter den Skyblues um den deutschen Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan.

Im ersten Heimspiel nach dem 0:5-Debakel gegen den FC Liverpool zwei Wochen zuvor waren die Gastgeber von Beginn an heillos überfordert. City kontrollierte im 186. Manchester-Derby das Spielgeschehen und ging folgerichtig in Führung, auch wenn Eric Bailly dabei ein Eigentor unterlief (7.).

Schlussmann David de Gea war es zu verdanken, dass es bis kurz vor der Pause weiter 0:1 hieß, beim zweiten Treffer durch Bernardo Silva sah der Spanier allerdings schlecht aus (45.). Im ersten Durchgang hatten die Gastgeber durch Cristiano Ronaldo und Mason Greenwood lediglich eine Doppelchance (26.).

United brachte nach der Pause den früheren Dortmunder Jadon Sancho, gefährlicher wurden die Gastgeber nicht. ManCity hatte kaum Mühe mit dem Gegner und ließ überhaupt nichts zu. Phil Foden hätte im letzten Einsatz vor der zweiwöchigen Länderspielpause erhöhen können, traf aber den Pfosten (81.).

Derweil hat Champions-League-Sieger FC Chelsea in der englischen Premier League den fünften Sieg in Folge überraschend verpasst. Am elften Spieltag kam die Mannschaft von Teammanager Thomas Tuchel trotz eines Treffers von Kai Havertz (33.) über ein 1:1 (1:0) gegen den FC Burnley nicht hinaus. Matej Vydra (80.) gelang noch der Ausgleich für die Gäste.

Mit 26 Punkten sind die Blues trotzdem Tabellenführer vor Fußballmeister Manchester City (23), der das brisante Derby gegen ManUnited mit 2:0 (2:0) gewann. Chelsea trat ohne den weiterhin verletzten Nationalstürmer Timo Werner an.

Der deutsche Teammanager Daniel Farke ist derweil beim englischen Fußball-Erstligisten Norwich City nur Stunden nach dem ersten Saisonsieg entlassen worden. Das gab das Schlusslicht am Samstagabend bekannt. Norwich hatte sich am Nachmittag bei Mitaufsteiger FC Brentford (2:1) durchgesetzt. Farke (45) war 2017 von Borussia Dortmunds Reserve gekommen und seither zweimal mit den Canaries in die Premier League aufgestiegen.

(dör/SID/dpa)