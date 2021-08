Zweijahresvertrag : Manchester United macht Ronaldo-Transfer perfekt

Manchester Am vergangenen Freitag wurde es bereits verkündet – nun ist der Deal offiziell eingetütet. Cristiano Ronaldo kehrt zurück zu Manchester United und unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat am Dienstag den bereits in der vergangenen Woche angekündigten Transfer des fünfmaligen Weltfußballers Cristiano Ronaldo (36) von Juventus Turin abgeschlossen. Das gab ManUnited bekannt.

"Manchester United ist ein Klub, der immer einen besonderen Platz in meinem Herzen hatte. Ich bin überwältigt von all den Nachrichten, die ich seit der Bekanntgabe am Freitag erhalten habe", sagte Ronaldo in einem Statement: "Ich kann es kaum erwarten, im Old Trafford vor einem vollen Stadion zu spielen und alle Fans wiederzusehen. Ich freue mich darauf, nach den Länderspielen zur Mannschaft zu stoßen, und ich hoffe, dass wir eine sehr erfolgreiche Saison haben werden."