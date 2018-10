Manchester United: Luke Shaw verlängert bis 2023

Luke Shaw hat seinen Vertrag bei Rekordmeister Manchester United um fünf Jahre bis 2023 verlängert. Der englsiche Nationalspieler beendete damit die Spekulationen um seine Zukunft.

Shaw war im Sommer 2014 für umgerechnet 37 Millionen Euro vom FC Southampton zu ManUnited gewechselt. Am 15. September 2015 zog er sich in der Champions League gegen die PSV Eindhoven am ersten Spieltag der Gruppenphase einen doppelten Bruch des Schienbeins zu und musste zehn Monate pausieren.