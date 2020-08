Nach Verurteilung zu Haftstrafe auf Bewährung : ManUnited-Kapitän Maguire legt Einspruch ein und zitiert Buddha

Köln Der wegen seiner Beteiligung bei einem gewalttätigen Zwischenfall in Griechenland zu 21 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilte englische Fußball-Nationalspieler Harry Maguire sieht sich ungerecht behandelt und weist jede Schuld von sich.

Ungeachtet der Negativschlagzeilen um seine Person war Maguire am Dienstag kurzfristig in das Aufgebot der Three Lions für die Nations-League-Duelle in Island und Dänemark Anfang September berufen worden. Stunden später strich Englands Teammanager Gareth Southgate den Profi aber wieder aus dem Kader.