„Glazers raus“ : United-Fans protestieren mit Flugzeugbanner

Leeds Fans von Manchester United tragen den US-amerikanischen Besitzern des englischen Rekordmeisters ihre Bereitschaft für eine Teilnahme an der Super League weiter nach und fordern personelle Konsequenzen.

Vor dem Ligaspiel der zweitplatzierten Red Devils am Sonntag bei Leeds United (0:0) kreiste ein Flugzeug über dem Stadion an der Elland Road, auf dem angehängten Plakat war zu lesen: "2 bn stolen - Glazers out" ("Zwei Milliarden gestohlen - Glazers raus").