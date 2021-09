CR7-Spektakel : So lief Ronaldos Comeback in Manchester

So lief Ronaldos Comeback in Manchester

Manchester Start nach Maß für Cristiano Ronaldo nach seiner Rückkehr zu Manchester United. Der Portugiese schnürte beim 4:1-Sieg gegen Newcastle United einen Doppelpack - und war der umjubelte Spieler.

Cristiano Ronaldo hat Manchester United bei seiner Rückkehr mit zwei Toren an die Tabellenspitze der Premier League geschossen. Der Portugiese traf am Samstag über zwölf Jahre nach seinem Abschied aus Manchester für den englischen Fußball-Rekordmeister beim 4:1 (1:0)-Erfolg über Newcastle United in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und in der 62. Minute. Der 36-Jährige war zuvor mit stehend dargebrachten Ovationen und Gesängen von den United-Fans empfangen worden. Mit zehn Zählern nach vier Partien sind die Red Devils vorerst Tabellenführer.