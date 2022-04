Portugiese erzielt Tor : United-Superstar Ronaldo nach Tod seines Sohnes wieder auf dem Platz

Update Manchester Cristiano Ronaldo stand nach dem Tod seinen neugeborenen Sohnes am Samstag erstmals wieder auf dem Platz. Er erzielte sogar ein Tor gegen den FC Arsenal – das Spiel verlor United dennoch.

Cristiano Ronaldo ist wenige Tage nach dem Tod seines neugeborenen Sohnes in die Startelf von Manchester United zurückgekehrt. Der portugiesische Fußball-Superstar wurde bei der Premier-League-Partie am Samstag beim FC Arsenal in London von den Fans der Gastgeber mit Applaus empfangen. Der Offensivspieler traf in der 34. Minute zum 1:2 seiner Mannschaft. Es sollte das einzige United-Tor bleiben, am Ende verlor Manchester mit 1:3.