Mögliche Nachfolger werden bereits gehandelt: Man United verabschiedet Mourinho mit 25 Millionen Euro

Manchester Manchester United verliert die Geduld und trennt sich von José Mourinho. Der Portugiese streicht dafür eine üppige Abfindung ein. Als mögliche Nachfolger sind unter anderen Zinedine Zidane und Antonio Conte im Gespräch.

Gescheitert und gefeuert verließ José Mourinho auf dem Rücksitz einer schwarzen Nobelkarosse das Klubgelände von Manchester United. Am Tiefpunkt einer Krisensaison haben die Bosse des englischen Fußball-Rekordmeisters endgültig die Geduld mit „The Special One“ verloren und sich am Dienstag vom schon lange umstrittenen Startrainer getrennt. Die „Red Devils“ verabschieden den Portugiesen mit einem goldenen Handschlag. Die Abfindung für die vorzeitige Vertragsauflösung soll sich auf 25 Millionen Euro belaufen. Die Schar der Kandidaten für die Nachfolge des 55-Jährigen wird von Zinedine Zidane, dem einstigen Erfolgscoach von Real Madrid, angeführt.

Die hämischen Gesänge der Fans des Erzrivalen FC Liverpool beim 3:1-Sieg in Anfield am Sonntag klangen der United-Führung wohl noch in den Ohren, als sie den Daumen über Mourinho senkten. „Entlasst Mourinho nicht!“, hatte Liverpools Anhang beim Anblick des zuletzt chronisch enttäuschenden Ensembles aus Manchester gehöhnt. Der Absturz auf Tabellenplatz sechs und 19 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool bedeuteten nach zweieinhalb Jahren das Ende der Amtszeit von Mourinho. Weniger Punkte hatte United nach 17 Spieltagen zuletzt vor 28 Jahren.