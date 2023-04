Traum vom Triple lebt Manchester City steht dank Mahrez-Dreierpack im FA-Cup-Finale

„Wir starten erst damit, über das Triple zu reden, wenn wir die Premier League und den FA Cup gewonnen haben“, hatte Trainer Pep Guardiola vor der Partie angekündigt. Die Titelverteidigung in der Liga haben die Skyblues nach dem erneuten Patzer des FC Arsenal am Freitag (3:3 gegen den FC Southampton) wieder selbst in der Hand. Der Rückstand auf den Spitzenreiter beträgt zwar fünf Punkte, City hat aber noch zwei Spiele in der Hinterhand.