Mahrez und Laporte betroffen : ManCity-Duo positiv auf Corona getestet

Manchester Die Fußballprofis Riyad Mahrez und Aymeric Laporte vom englischen Vizemeister Manchester City sind positiv auf Covid-19 getestet worden. Das gab Man City am Montag bekannt.

Die neue Saison in der englischen Premier League beginnt am Samstag, 12. September. Weil Manchester City bis zum Viertelfinale am 15. August in der Champions League vertreten war, hat das Team von Trainer Pep Guardiola am ersten Liga-Wochenende noch spielfrei. Ihr erstes Saisonspiel bestreiten die Citizens erst am 21. September bei den Wolverhampton Wanderers.