Nur Remis : Manchester City patzt im Titelkampf – Chance für Liverpool ist da

London Manchester City hat am Sonntag im Meisterkampf der Premier League überraschend Punkte gelassen und so die Tür für den FC Liverpool wieder etwas geöffnet.

Manchester City hat den Kampf um die englische Fußball-Meisterschaft doch noch einmal spannend gemacht. Der Titelverteidiger der Premier League kam nach fünf Siegen in Folge am vorletzten Spieltag am Sonntag bei West Ham United nicht über ein 2:2 (0:2) hinaus und baute seinen Vorsprung vor dem FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp vorerst nur auf vier Punkte und sieben Tore aus.