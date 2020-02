2:0 gegen West Ham : Manchester City gewinnt erstes Spiel nach Europapokalsperre

Manchester City hat Spiel eins nach dem Europapokal-Ausschluss gewonnen. Die Citizens setzten sich gegen Abstiegskandidat West Ham United 2:0 (1:0) durch. Vor der Partie hatte Teammanager Pep Guardiola dem Klub „100 Prozent“ Unterstützung zugesichert.

Offenbar unbeeindruckt von der jüngst ausgesprochenen Europapokalsperre für die nächsten beiden Spielzeiten hat der englische Fußballmeister Manchester City sein Nachholspiel in der Premier League gewonnen. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola setzte sich gegen Abstiegskandidat West Ham United 2:0 (1:0) durch und festigte damit den am Saisonende möglicherweise wertlosen zweiten Tabellenplatz.

Am vergangenen Freitag hatte das unabhängige Finanzkontrollgremium CFCB der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ManCity wegen Verstößen gegen die Bestimmungen des Financial Fair Play für die kommenden zwei Spielzeiten aus dem Europapokal ausgeschlossen. Zudem wurde der Verein zu einer Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro verurteilt. Der Klub soll Sponsoreneinnahmen der arabischen Besitzer in der Bilanz überbewertet haben.