Offizielle Anfrage an City : Englischer Siebtligist will Haaland für ein paar Wochen ausleihen

Weil Superstürmer Erling Haaland bei der Weltmeisterschaft nur zugucken kann, kam ein englischer Siebtligist auf eine Idee.

Hintergrund der trotz gegenteiliger Beteuerungen nicht ganz ernst gemeinten Idee ist die WM-Pause: Weil City wegen der Endrunde in Katar erst am 23. Dezember wieder spielt (im Ligapokal gegen den FC Liverpool), hat Haaland nach dem Länderspiel mit Norwegen am Sonntag gegen Finnland über einen Monat Pause. Norwegen hat das Turnier verpasst, Ashton will Haaland für 28 Tage ausleihen.