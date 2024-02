1:0 im League-Cup-Finale gegen Chelsea: Klopp feiert ersten Titel in letzter Saison mit Liverpool

Der deutsche Trainer Jürgen Klopp hat in seiner Abschluss-Saison mit dem FC Liverpool den ersten von vier möglichen Titeln gewonnen. Der Tabellenführer der englischen Premier League siegte am Sonntag im Liga-Pokal-Endspiel im Londoner Wembley Stadion mit 1:0 (0:0) nach Verlängerung gegen den FC Chelsea. Das entscheidende Tor köpfte der Niederländer Virgil van Dijk in der 118. Minute dieses packenden und rasanten Finals.