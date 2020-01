Hinspiel im Ligapokal-Halbfinale : Manchester City nach Sieg bei United auf Finalkurs

Manchester Manchester City hat das Halbfinal-Hinspiel im englischen Ligapokal gewonnen. Der Titelverteidiger setzte sich beim Stadtrivalen Manchester United 3:1 (3:0) durch. Das Rückspiel findet am 29. Januar statt.

Titelverteidiger Manchester City steht nach einem Sieg im Stadtduell gegen United vor dem Finaleinzug im englischen Fußball-Ligapokal. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola setzte sich im Hinspiel beim Rivalen in Old Trafford 3:1 (3:0) durch, das Rückspiel findet am 29. Januar statt.