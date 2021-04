Liverpool-Trainer Jürgen Klopp zeigte Verständnis für die Proteste zahlreicher Fans - doch sauer über die Reaktionen war er dennoch. Denn weder er noch seine Spieler sollten seiner Meinung nach mit den Besitzern des englischen Fußball-Meisters in einen Topf geworfen werden. „Das Team hat nichts damit zu tun. Und ich habe auch nicht wirklich was damit zu tun. Aber Leute behandeln uns so. Leeds-Fans haben uns in der Stadt angeschrien, als wir in der Stadt einen Spaziergang gemacht haben am Nachmittag“, berichtete er nach dem 1:1 am Montagabend. „Unsere Eigentümer haben die Entscheidung getroffen, das ist ein Teil des Clubs, aber der ganze Klub ist größer als wir alle.“