Angst vor Omikron : Viele Spieler haben den Ernst der Lage nicht erkannt

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk) 20 Bilder Dann starten die Bundesligisten in die Rückrunden-Vorbereitung

Meinung Düsseldorf Die Bundesliga zittert erneut vor dem Coronavirus. Viele Profis melden sich mit positiven Tests aus ihren Urlauben zurück. Daran sind sie – der Verdacht liegt nahe – zum Teil selbst schuld. Nun müssen die Klubs und Spieler ihr Handeln genau abwägen, sonst droht das Chaos.

Wer als Sportjournalist in diesen Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr seinen Dienst verrichtet, liest die immer gleichen Meldungen der verschiedenen Fußball-Vereine. Spieler XY wurde positiv auf das Coronavirus getestet, Spieler YZ befindet sich in Quarantäne.

Seitdem die Klubs kurz nach den Feiertagen wieder in die Vorbereitung auf die Rückrunde eingestiegen sind, häufen sich die Fälle in einer bedenklich hohen Zahl – und sie sind vermutlich nur ein Vorgeschmack auf das, was uns alle in den ersten Monaten des neuen Jahres erwarten wird. Die vielen Fälle nach der kurzen Trainingspause werfen die Frage auf, ob wirklich alle Spieler den Ernst der Lage und damit auch ihre Verantwortung für die Allgemeinheit begriffen haben.

Kaum ein Fußballer versäumte es in den vergangenen Tagen der Welt mitzuteilen, in welchem Teil der Welt er gerade seinen Urlaub verbringt. Dabei ist es nicht per se ein Problem, wenn die Profis ihre wenigen Urlaubstage nicht im nasskalten Deutschland verbringen möchten. Vielmehr ist es die Art und Weise, die diverse Kicker über ihre Social-Media-Accounts verbreitet haben. Kaum jemand trug mehr Maske, viele genossen die Sonnenseiten des Lebens und gingen shoppen, essen oder gar feiern. Bilder dazu kursieren genug.

Die Quittung haben nun offenbar einige von ihnen bekommen. Wobei ausdrücklich darauf hingewiesen werden soll, dass sicher nicht alle, die sich nun mit dem Coronavirus infiziert haben, gegen Regeln verstoßen haben. Zu rasant verbreitet sich weltweit die Omikron-Variante auch bei denen, die sich vermeintlich schützen. Dennoch ist auffällig, dass sich viele Fußball-Profis nach ihren Reisen infiziert haben.

Wer nun in Quarantäne muss, wird ziemlich sicher auch den ersten Spieltag der Rückrunde vom 7. bis 9. Januar verpassen – und seinen Klub damit vor große Probleme stellen. Zweitligist Schalke 04 sagte sogar das Trainingslager ab, genauso Werder Bremen. Ein Blick beispielsweise in die US-Profiligen NBA, NHL und NFL lässt schlimme Zustände in den kommenden Wochen befürchten. Täglich kommen teils hundert neue positive Corona-Fälle hinzu. Oder ein Blick nach England richten, wo derzeit reihenweise Spiele in der Premier-League abgesagt werden. Bald auch in Deutschland?