2,2 Milliarden Euro : Premier-League-Klubs geben mehr als je zuvor für Sommer-Transfers aus

London Von wegen Demut! Die Klubs der Premier League haben in der abgelaufenen Transferphase 2,2 Milliarden Euro für neue Spieler ausgegeben. So viel wie nie zuvor.

Die 20 Klubs der englischen Top-Liga hätten in der am Donnerstag zu Ende gegangenen Transferperiode mehr für neue Profis investiert als die Bundesliga, die spanische LaLiga und die italienische Serie A zusammen, hieß es am Freitag weiter.

Dabei habe der FC Chelsea, der kurz vor Ende des Deadline-Days am Donnerstag die Ex-Bundesligaprofis Pierre-Emerick Aubameyang (FC Barcelona) und Denis Zakaria (Juventus Turnin) holte, in einem Transferfenster so viel ausgegeben wie kein Premier-League-Club vor ihm. Bis zu 90 Millionen Euro soll der einstige Champions-League-Sieger von Trainer Thomas Tuchel dabei allein für Abwehrspieler Wesley Fofana an Leicester City zahlen.