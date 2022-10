Kein Strom, kein VAR​: Arsenal siegt nach kurioser Spielunterbrechung gegen Leeds​

Leeds Das Spiel des FC Arsenal musste schon nach wenigen Sekunden unterbrochen werden, weil ein Stromausfall den Einsatz des VAR verhinderte. Am Ende siegten die Londoner ohne Probleme – genauso wie der FC Chelsea.

Der FC Arsenal hat die Tabellenführung in der englischen Premier League durch ein 1:0 (1:0) bei Leeds United verteidigt. Wegen eines Stromausfalls im Stadion Elland Road war das Match am Sonntag kurz nach dem Anpfiff beim Stand von 0:0 unterbrochen worden. Wie Leeds mitteilte, verursachte der Stromausfall technische Probleme in der Kommunikation des Schiedsrichters mit seinen Assistenten.