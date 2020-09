„Großartige Nacht für Kai“ : Havertz mit Dreierpack gegen die Zweifel

London Es war "nur" ein Sieg im Ligapokal gegen einen Zweitligisten, doch Kai Havertz wird diesen Abend vermutlich lange in Erinnerung behalten. Sein erster Dreierpack in England soll erst der Anfang gewesen sein.

Dabei hatte Havertz seine ersten drei Tore für die Blues "nur" im Ligapokal beim 6:0 (2:0) gegen den überforderten Zweitligisten FC Barnsley geschossen. Doch nach zwei mäßigen Spielen in der Premiere League kam der starke Auftritt des 100-Millionen-Euro-Profis für den Verein gerade recht. Und auch für Havertz selbst.

"Es ist für mich persönlich ein sehr großes Ding", sagte der 21 Jahre alte Nationalspieler mit einem Lächeln auf den Lippen. Als der frühere Leverkusener vom Reporter des Vereins-TV gefragt wurde, ob sein erster Dreierpack als "Big News" in Deutschland wahrgenommen werde, antwortete er: "Ich denke ja. Ich hoffe es doch."

Als teuerster deutscher Spieler der Geschichte ist sein Schaffen in England für die heimische Öffentlichkeit natürlich interessant. Doch auch auf der Insel wird ihm sehr genau auf die Füße geschaut. Die Ablöse war selbst für englische Verhältnisse enorm, und sie floss in einen Spieler, der eben noch keine absolute Weltklasse verkörpert. Entsprechend mürrische Kommentare waren nach den ersten Auftritten zu hören und zu lesen. "Wir sitzen hier und stellen Havertz infrage, der seit zwei Minuten hier ist?", echauffierte sich TV-Experte Harry Redknapp kürzlich.

"Die ersten zwei Spiele waren schwierig für mich", gab Havertz nun zu. Er habe "keine richtige Vorbereitung" gehabt, hinzu kam die Umstellung auf ein neues Leben, eine neue Sprache, ein neues Umfeld. Schon an seiner Körpersprache war abzulesen, dass er sich in der neuen Rolle noch nicht richtig wohlfühlt. Doch das änderte sich im Spiel gegen Barnsley mit jedem Tor und mit jeder gelungenen Aktion. "Dieses Spiel", sagte das Ausnahmetalent, "war sehr gut für mein Selbstbewusstsein. Ich hoffe, dass ich am Samstag da anknüpfen kann."