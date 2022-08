Kuriose Aussage : Kai Havertz fand Zoff zwischen Tuchel und Conte „geil“

London Der Streit zwischen Antonio Conte und Thomas Tuchel hatte für Schlagzeilen gesorgt. Kai Havertz vom FC Chelsea hatte an der Aktion Gefallen gefunden.

Die hitzige Auseinandersetzung zwischen den Trainern Thomas Tuchel und Antonio Conte hat dem deutschen Fußball-Nationalspieler Kai Havertz nach eigenen Aussagen gefallen. „Ich fand's geil“, sagte der 23-Jährige des FC Chelsea in einem Interview mit dem TV-Sender „Sky“. Wenn die Mannschaft merke, dass der Trainer am Spielfeldrand alles gebe, um das Spiel zu gewinnen, sporne das „doppelt und dreifach an“.

„Man hat definitiv mitbekommen, dass was los war bei dem Spiel, und als Spieler machen solche Partien einfach Bock und Laune“, sagte Havertz. Es sei etwas Besonderes in so einem Moment auf dem Platz zu stehen, betonte er.