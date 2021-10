Klopp kritisiert Terminflut : "Gier wird auf Rücken der Spieler ausgelebt"

Liverpool Der deutsche Startrainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat erneut die Terminflut im internationalen Fußball und die damit verbundenen Belastungen für die Spieler scharf kritisiert.

"Es ist verrückt, was wir da machen. Der Spieler muss es ausbaden, das ist absoluter Wahnsinn. Es ist nicht in Ordnung, dass es so gemacht wird. Die Gier wird auf dem Rücken der Spieler ausgelebt", sagte Klopp in einem Interview mit Sky Sport.