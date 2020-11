Rückkehr des Ex-Trainers : Klopp spielt Champions-League-Partie mit Liverpool in Dortmund

Klopp spielt Champions-League-Partie mit Liverpool in Dortmund

Dortmund Jürgen Klopp kehrt für ein Champions-League-Spiel mit dem FC Liverpool nach Dortmund zurück. Der Signal-Iduna-Park fungiert wegen der Corona-Regeln als neutrale Austragungsstätte.

Die Königsklassen-Partie der Engländer am 9. Dezember gegen den dänischen Vertreter FC Midtjylland wird an Klopps einstige Wirkungsstätte verlegt. „Es ist zutreffend, dass Dortmund für den 9.12. als Austragungsort ausgewählt wurde. Das Spiel soll ohne Publikumsbeteiligung ausgetragen werden“, bestätigte ein Sprecher der Stadt Dortmund am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst hatte der WDR darüber berichtet.