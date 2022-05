Titel-Sammlung in England komplett : Klopp krönt sich zum Alles-Gewinner

Titel-Sammlung in England komplett

London Dieser Titel fehlte ihm noch. Jürgen Klopp gewinnt mit Liverpool den FA Cup und komplettiert damit seine Trophäen-Sammlung auf der Insel. Die Krönung gab's von einem Prinzen.

Jürgen Klopp ließ sich im legendären Wembley-Stadion von Prinz William zum Alles-Gewinner krönen und genoss den Rückflug mit dem Pokal des ältesten Fußball-Wettbewerbs der Welt auf dem Schoß. Mit dem Triumph im FA Cup gegen Thomas Tuchel und den FC Chelsea komplettierte der 54-Jährige seine Trophäen-Sammlung mit dem FC Liverpool und setzte einen weiteren Meilenstein in seiner von Erfolgen geprägten Amtszeit.

Am Samstagnachmittag tauchten die Fans des FC Liverpool Wembley in roten Bengalo-Rauch, Klopp feierte vor der Kurve und schlug sich immer wieder mit der Faust auf das über dem Herzen platzierte Clubwappen. Von Prinz William, Präsident des englischen Fußball-Verbandes FA, erhielt Klopp oben auf der Tribüne schließlich als Erster die Siegermedaille. Der Schwabe ist nun der erste deutsche Trainer, der sich Sieger des FA Cups nennen darf.

Immerhin gab es Lob und Mitgefühl von Klopp. „Zum zweiten Mal spielst du 120 Minuten und bekommst nichts. Das ist richtig hart“, sagte der Coach. „Wir sind Mentalitätsmonster, aber da waren heute auch Mentalitätsmonster in blau. Am Ende war es ein Elfmeter, der den Unterschied machte.“ Mason Mount war vor Tsimikas' Schuss ins Glück an Alisson gescheitert.