Nicht mehr einzuholen : Liverpools erster Meistertitel seit 30 Jahren perfekt

Liverpool Das lange Warten hat ein Ende: Teammanager Jürgen Klopp hat dem FC Liverpool nach quälenden 30 Jahren Durststrecke die 19. englische Fußball-Meisterschaft beschert. Die Reds profitierten am Donnerstagabend vom 1:2 (0:1) von Titelverteidiger Manchester City beim FC Chelsea.

Jürgen Klopp wollte von einer möglichen Titelsause auf der heimischen Couch nichts wissen - am Ende gab es trotzdem eine Hausparty. Denn mit dem 1:2 (0:1) von Rivale Manchester City beim FC Chelsea stand am späten Donnerstagabend fest: "King" Klopp und seinem FC Liverpool ist die erste englische Meisterschaft seit quälend langen 30 Jahren nicht mehr zu nehmen.

Und was der 53-Jährige auf dem Bildschirm sah, bot Stoff für eine nette Randgeschichte: Manchesters Ilkay Gündogan, einst jahrelang unter Klopp in Dortmund erfolgreich, verschätzt sich im Mittelfeld. Chelseas Christian Pulisic, ebenfalls mit BVB-Vergangenheit, profitiert und trifft zur Führung der Blues (36.). Irgendwie half also auch der Dortmunder Geist mit bei Klopps Krönung in England. Später traf noch Willian (78.) per Handelfmeter, für City reichte es nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich durch Kevin De Bruyne (55.).