Neuauflage des Champions-League-Finales : FC Liverpool erkämpft 2:1-Heimsieg gegen Tottenham Hotspur

Tabellenführer FC Liverpool hat in der englischen Premier League den nächsten Sieg gefeiert. Die in dieser Saison noch unbesiegte Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp drehte im Heimspiel gegen Tottenham Hotspur am Sonntag einen frühen Rückstand und gewann mit 2:1 (0:1). Jordan Henderson (52. Minute) und Mohamed Salah (75.) per Strafstoß erzielten in Anfield die Tore für die Reds, nachdem die Gäste schon in der ersten Minute durch Harry Kane in Führung gegangen waren.