Internationaler Fußball kompakt Klopp bleibt mit Liverpool an ManCity dran – Bellingham trift erneut für Real

Düsseldorf · Nicht nur in der Bundesliga rollte der Ball am Wochenende, sondern auch in den internationalen Fußballligen. Heute mit Zusammenfassungen aus der Premier League, La Liga und der Serie A.

03.09.2023, 21:11 Uhr

Dominik Szoboszlai von Liverpool jubelt nach seinem ersten Treffer. Foto: dpa/Andrew Yates

England Nach dem dritten Sieg in Folge bleibt Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool dem englischen Fußball-Meister und Champions-League-Gewinner Manchester City auf den Fersen. Die Reds setzten sich am Sonntag problemlos mit 3:0 (2:0) gegen Aston Villa durch und schoben sich in der Premier League auf den dritten Platz vor. Tabellenführer ManCity, der am Samstag ein 5:1 gegen den FC Fulham vorgelegt hatte, hat weiter zwei Punkte Vorsprung. Nationalspieler Kai Havertz ist mit dem FC Arsenal nach dem 3:1 (1:1) gegen Manchester United Fünfter. Der Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai brachte Klopps Team schon in der dritten Minute in Führung. Nach einem Pfostenschuss von Darwin Nunez lenkte Matty Cash den Ball unglücklich ins eigene Tor (22.). Mo Salah sorgte kurz nach Wiederbeginn bereits für die Entscheidung (55.). Martin Ödegaard (28.) glich für Arsenal postwendend die United-Führung durch Marcus Rashford (27.) aus. Den Sieg sicherten Declan Rice (90.+6) und Gabriel Jesus (90.+11.) in der Nachspielzeit. Manchester City siegt dank drei Haaland-Toren Norweger stellt Rekord auf Manchester City siegt dank drei Haaland-Toren Beim vierten Sieg im vierten Spiel für ManCity war Erling Haaland einmal mehr der entscheidende Mann. Europas Fußballer des Jahres erzielte drei Treffer (58./70., Foulelfmeter/90.+5) und stellte außerdem einen neuen Rekord auf. Weil er noch die Vorlage zum 1:0 durch Julian Alvarez lieferte (31.), hat der Norweger nach nur 39 Spielen in der Premier League bereits 50 Torbeteiligungen vorzuweisen: 41 Tore, neun Vorlagen. Er verbesserte damit die Bestmarke des ehemaligen englischen Nationalspieler Andy Cole, der dafür 43 Spiele benötigt hatte. Spanien Der Ex-Dortmunder Jude Bellingham ist für den spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid weiter Gold wert. Die Königlichen mit Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf kamen durch Bellinghams Treffer (90.+5) gegen den FC Getafe zu einem 2:1 (0:1). Es war schon das fünfte Saisontor für den 103-Millionen-Euro-Mann. Der englische Starspieler war auch aufgrund der Real-Fans angefasst. „Als sie am Ende 'Hey Jude' sangen, bekam ich eine Gänsehaut. Ich wollte einfach nur stehen bleiben und ihnen zuhören. Meine Beine zitterten“, berichtete Bellingham bei Real-Madrid-TV. Bellingham mit Gala-Vorstellung für Real – Mbappe feiert Rückkehr Fußball International kompakt Bellingham mit Gala-Vorstellung für Real – Mbappe feiert Rückkehr Borja Mayoral (11.) traf zum 1:0 für die Gäste, Ex-Bundesliga-Profi Joselu (47.) gelang der Ausgleich für die Hausherren im Estadio Santiago Bernabeu. Real startete somit mit vier Siegen in die neue Saison. Rio-Weltmeister Toni Kroos saß zunächst auf der Ersatzbank und wurde in der 46. Minute eingewechselt. Italien Der ehemalige Frankfurter Daichi Kamada hat in der italienischen Serie A erstmals Akzente gesetzt. Beim 2:1 (1:1)-Erfolg von Lazio Rom bei Meister SSC Neapel war der japanische Nationalspieler zum Siegtor (52.) für die Römer erfolgreich. „Kamada wählt die ideale Bühne und das richtige Spiel für sein erstes Tor in Italien. Dabei erweist er sich als Spieler von Niveau“, kommentierte die Gazzetta dello Sport. „Das Schwert des Samurais versenkt die italienischen Meister“, fabulierte der Corriere dello Sport. „Wie ein Zauberer schafft Kamada das zweite Tor, das Neapel versenkt“, urteilte Tuttosport.

(lonn/SID)