Während Mesut Özil aufgrund des Umgangs mit ihm nach dem Erdogan-Treffen aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, deutet Gündogan am 16. August 2018 an, dass er weiter machen will. In einem Chat mit seinen Fans antwortete er auf eine Frage zu seinen Zielen, dass er noch Titel mit dem DFB-Team gewinnen will.