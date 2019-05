Hinterbliebene kritisiert Hillsborough-Urteil : „Alles, was ein Einzelner wert ist, sind 67,70 Pfund“

„Alles, was ein Einzelner wert ist, sind 67,70 Pfund“

Eine Frau am Denkmal für die Opfer der Hillsborough-Katastrophe. (Archiv). Foto: AFP/PAUL ELLIS

London Bei einer Massenpanik starben vor 30 Jahren 96 Fußballfans. Ein Schuldiger der Hillsborough-Katastrophe ist schuldig gesprochen worden, am Strafmaß gibt es Kritik.

Das am Montag verkündete Strafmaß für den einzigen schuldig gesprochenen Angeklagten in der gerichtlichen Aufarbeitung der Hillsborough-Katastrophe vor 30 Jahren hat in England für Empörung gesorgt. Graham Mackrell, ehemaliger Sicherheitsbeauftragter von Sheffield Wednesday, wurde zu einer Geldstrafe von lediglich 6500 Pfund (8400 Euro) verurteilt.