Wegen Handy am Steuer : David Beckham muss seinen Führerschein abgeben

Wegen Handy am Steuer

London Telefonieren am Steuer ist verboten, auch für internationale Fußball-Ikonen. Diese Erfahrung musste nun David Beckham machen. Der englische Fußball-Star muss nun seinen Führerschein abgeben.

Englands Fußball-Ikone David Beckham muss sich dauerhaft einen Fahrer suchen. Der langjährige Nationalspieler wurde am Donnerstag vom Amtsgericht in Bromley (Südost-London) zu sechs Monaten Führerschein-Entzug verurteilt, weil er im November am Steuer seines Bentley im Londoner Westend verbotenerweise telefoniert hatte. Der 44-Jährige hatte das Vergehen zugegeben.