„Guter, cleverer Typ“ Schmadtke als Transferchef für Klopps Liverpool

Laut Liverpool Echo wird Schmadtke „gegen Ende der Woche“ beim 19-maligen englischen Meister erwartet, der seit dem letzten Titelgewinn 2020 national wie international den Anschluss an die absolute Spitze zunehmend verloren hat. In der vergangenen Saison gewann Klopps Mannschaft noch FA Cup und Ligapokal, in dieser war in den nationalen Cup-Wettbewerben ebenso im Achtelfinale Endstation wie in der Champions League gegen Real Madrid.