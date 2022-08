„Eine furchtbare Zeit“ : Spielerfrau Rebekah Vardy spricht über verlorenen Prozess

London Der Streit zwischen den beiden englischen Spielerfrauen Rebekah Vardy und Coleen Rooney hielt die Boulevardpresse auf der Insel lange Zeit auf Trab. Nun äußert sich Vardy in einem Interview über den Prozess und gibt dabei Einblick in ihr Seelenleben.

In einem aufsehenerregenden Prozess hatte Vardy gegen Rooney verloren. Ein Gericht in London wies in der vergangenen Woche Vardys Klage wegen Verleumdung ab. Die 40-Jährige hatte Schadenersatz von der Ehefrau von Ex-Stürmerstar Wayne Rooney gefordert, nachdem diese ihr vorgeworfen hatte, private Geschichten der Klatschpresse erzählt zu haben.