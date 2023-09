Beim Spiel Arsenal vs. Man United Polizei ermittelt nach Angriff im Stadion auf Ex-Fußballprofi Keane

In einem Video, das in sozialen Medien geteilt wurde, war zu sehen, wie Keanes TV-Kollege Micah Richards versucht, die Situation zu beruhigen. Der 35-Jährige hielt den mutmaßlichen Angreifer in der Video-Sequenz an dessen Shirt fest und redete wie Keane auf diesen ein. Der ehemalige irische Nationalspieler blieb laut den Berichten unverletzt.