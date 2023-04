3:2-Sieg gegen Nottingham Liverpool und Klopp dürfen weiter auf Europa hoffen

Liverpool verbesserte sich durch den Heimerfolg auf Platz sieben der Premier-League-Tabelle. Der Rückstand der Reds auf den Fünften Tottenham Hotspur und damit auf einen Europa-League-Startplatz betrug drei Punkte. Bis zu Platz vier, der zur Teilnahme an der Champions League nötig wäre, waren es am Samstagabend sechs Punkte. Der Tabellenvierte Newcastle United, der am Sonntag Tottenham empfängt, hatte allerdings ein Spiel weniger absolviert.