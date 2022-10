Nächster Heimsieg für Klopp : Liverpool erkämpft 1:0 gegen West Ham – Chelsea in Brentford torlos

Liverpools Darwin Nunez (l) erzielt das 1:0. Foto: dpa/Peter Byrne

Liverpool Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben in der Premier League den nächsten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Drei Tage nach dem Sieg über Meister Manchester City (1:0) setzten sich die Reds am Mittwochabend verdient mit 1:0 gegen West Ham United durch.

Der FC Liverpool hat nach dem hart erkämpften Sieg gegen Manchester City auch das nächste Premier-League-Heimspiel gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp setzte sich am Mittwochabend in Anfield verdient mit 1:0 (1:0) gegen West Ham United durch. Den Siegtreffer erzielte Darwin Núñez. Liverpool-Torwart Alisson Becker parierte in der ersten Halbzeit einen Strafstoß.

Der starke Núñez traf bereits in der 22. Minute nach einer Vorlage von Konstantinos Tsimikas per Kopf für die Reds. Fünf Minuten vor der Pause hatte der Uruguayer die Chance zu erhöhen, hämmerte den Ball aber an den Pfosten. Als Núñez nach knapp einer Stunde ausgewechselt wurde, feierten ihn die Fans in Anfield mit Sprechchören.

West Ham - mit dem deutschen Nationalspieler Thilo Kehrer in der Startelf - bekam für ein Foul von Liverpools Joe Gomez an Jarrod Bowen nach Videobeweis einen Strafstoß zugesprochen. Der Gefoulte trat kurz vor dem Pausenpfiff selbst an, doch Keeper Alisson parierte den Schuss und hielt den Sieg für die Reds auch in der wilden Schlussphase fest. Damit verbesserte sich Liverpool in der Premier-League-Tabelle vorerst auf Platz sieben.

Der FC Chelsea ließ unter seinem neuen Trainer Graham Potter erstmals Punkte liegen. Beim Lokalrivalen FC Brentford kamen die Londoner mit Nationalspieler Kai Havertz in einer rasanten Partie nur zu einem torlosen, leistungsgerechten Unentschieden. Chelsea blieb nach dem 0:0 auf dem vierten Tabellenplatz.

(lonn/dpa/SID)