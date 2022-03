Nach Abramowitsch-Absetzung : Havertz beschert Chelsea späten Sieg

London Trotz der vielen Nebengeräusche rund um Besitzer Roman Abramowitsch im Vorfeld hat der FC Chelsea einen wichtigen Sieg in der Premier League gelandet. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel gewann gegen Newcastle United mit 1:0 und festigte Rang drei.

Der Klubweltmeister konnte lange seine deutliche Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. Zunächst vergab Havertz per Kopf eine Großchance (77.), dann traf der 22-Jährige doch noch (89.). Mit dem fünften Sieg in Folge festigte Chelsea den dritten Platz in der Premier League.