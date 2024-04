„Dafür lieben ihn alle“ Havertz verzückt Arsenal vor dem Bayern-Duell in der Champions League

Mit fünf Toren und vier Vorlagen in den jüngsten sieben Premier-League-Spielen ist er der formstärkste Angreifer in der stärksten Liga der Welt. „Das spricht für sich“, sagte Arteta: „Er hat so viel Herz und Entschlossenheit, dafür lieben ihn alle.“ Tennis-Held Murray schrieb bei X: „Wie gut ist Kai Havertz?! Mit Sicherheit einer der besten Stürmer in der Premier League!“ Seine Nachricht versah er mit einem Herzaugen-Emoji.