„Dachte, dass Flick gewinnen würde“ : Welttrainer Klopp wundert sich und ist peinlich berührt

Zürich Trotz des Triple-Gewinns des FC Bayerns wird Jürgen Klopp vor Hansi Flick erneut als Fifa-Welttrainer des Jahres ausgezeichnet. Der Trainer des Liverpooler reagiert überrascht und peinlich berührt.

Welttrainer Jürgen Klopp vom englischen Fußball-Meister FC Liverpool war von seiner erfolgreichen Titelverteidigung bei der Fifa-Gala peinlich berührt. „Ich denke, dass viele Leute überrascht waren, als ich meinen Namen gehört habe. Ich dachte, dass Hansi Flick das gewinnen würde“, sagte Klopp bei der Pressekonferenz nach der Preisverleihung am Donnerstag.

Flick hatte Bayern München zum Triple geführt und dazu den deutschen sowie den europäischen Supercup gewonnen, während Klopp „nur“ die erste englische Meisterschaft seit 30 Jahren nach Liverpool holte. „Ich kann es kaum glauben, um ehrlich zu sein. Hansi hätte es verdient gehabt, deshalb war ich ja so überrascht“, sagte Klopp. Die abermalige Auszeichnung als bester Coach empfinde er aber als „große Ehre“. „Ich muss so vielen Leuten danken, am meisten meinen Trainern. Wenn ich geahnt hätte, dass ich gewinne, wären sie jetzt alle hier“, sagte Klopp.