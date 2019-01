1:2-Niederlage: Liverpools B-Elf scheitert überraschend im FA-Cup

Wolverhampton Der Spitzenreiter der Premier League ist in der dritten Runde des FA-Cups ausgeschieden. Trainer Jürgen Klopp verzichtete gegen die Wolverhampton Wanderers auf viele Stammspieler. Schon vor zwei Jahren kickten die Wanderers Liverpool aus dem Cup.

Damit gelang Wolverhampton das gleiche Kunststück wie vor zwei Jahren, als die Wolves in der vierten Runde ebenfalls mit 2:1 an der Anfield Road triumphiert hatten.

Am vergangenen Sonntag hatte die Klopp-Elf im Spitzenspiel der Premier League beim englischen Fußball-Meister Manchester City mit 1:2 (0:1) verloren. Liverpool, Achtelfinalgegner von Bayern München in der Champions League, trifft am Samstag in der Liga auf Brighton & Hove Albion.