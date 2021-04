„Abscheulich“ : Liverpool verurteilt rassistische Beleidigungen gegen drei Spieler

Liverpool Liverpools Trent Alexander-Arnold, Naby Keita und Sadio Mane sind nach der Niederlage bei Real Madrid in den sozialen Netzwerken rassistisch beleidigt worden. Der Klub verurteilte die Anfeindungen und forderte Konsequenzen.

Der FC Liverpool von Teammanager Jürgen Klopp (53) hat am Mittwoch die rassistischen Beleidigungen gegen Trent Alexander-Arnold, Naby Keita und Sadio Mane scharf kritisiert. Das Trio war nach dem 1:3 (0:2) im Hinspiel des Viertelfinals der Champions League bei Real Madrid in den sozialen Medien verunglimpft worden. "Am Morgen nach einem Fußballspiel diskutieren wir leider wieder über abscheuliche rassistische Beleidigungen. Das ist absolut inakzeptabel und muss aufhören", teilten die Reds mit.