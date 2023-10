„Unfairste Umstände“ VAR-Chaos macht Klopp fassungslos

Trotz der Platzverweise gegen Curtis Jones (26., Rot) und Diogo Jota (69., Gelb-Rot) hatte sich Liverpool gegen die Niederlage gestemmt - und ein Unentschieden verdient gehabt. In Unterzahl wäre Liverpool durch Luis Diaz (34.) gar in Führung gegangen, doch dann griff Video-Assistent Darren England ein und erkannte das reguläre Tor wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht an. Dass der Schiedsrichterverband PGMOL später einen „schweren menschlichen Fehler“ eingestand, war ein schwacher Trost.