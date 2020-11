Während Länderspielreise : Liverpool-Star Salah positiv auf Corona getestet

Kairo Mohamed Salah vom FC Liverpool ist während der Länderspielreise mit Ägypten positiv auf das Corona getestet worden. Das teilte der ägyptische Verband über Twitter mit. Kurz darauf löschte der Verband den Tweet wieder. Am Abend herrschte dann doch Klarheit.

Eine vom ägyptischen Fußball-Verband verbreitete Meldung über einen positiven Corona-Test bei Liverpools Star-Stürmer Mohamed Salah hat für Verwirrung gesorgt. Der Verband teilte am Freitag über Twitter und auf seiner Internetseite zunächst mit, ein Corona-Test sei bei dem 28-Jährigen Angreifer positiv ausgefallen. Er leide unter keinen Symptomen und habe sich in Isolation begeben. Kurz darauf löschte der Verband den Tweet wieder - um dann am Abend erneut ein positives Testergebnis zu vermelden.